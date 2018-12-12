Yalçın Topçu, Haydar Aliyev'i anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ölümünün 15. yıldönümü dolayısıyla Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Ankara Yenimahalle'de kendi ismini taşıyan Haydar Aliyev Ortaokulu'nda vefatının 15. yıldönümü için düzenlenen anma törenine katıldı. Programa ayrıca AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu eski Başkanı Necdet Ünüvar, Kültür ve Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı - Ehliman Amiraslanov ve çok sayıda davetli katıldı.

Programdaki konuşmasına Azerbaycanlı ünlü şair Bahtiyar Vahapzae'nin “Bir ananın iki oğlu, Bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan-Türkiye” dörtlüğünü okuyarak başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Bu okulda adı yaşatılan, 15 yıl önce aramızdan ayrılan ikiz kardeş Azerbaycan'ımızın mimarı ve önderi rahmetli Ulu Önder Haydar Aliyev'i vefatının yıl dönümünde bugün birlikte rahmetle anıyoruz” dedi.

“Rahmetli Aliyev her daim gönüllerde yaşatılacaktır”

Haydar Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliğe binaen söylediği “bir millet, iki devlet” sözünü hatırlatan Topçu, “Yaptıkları ile tarihe damga vuran rahmetli Aliyev; tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi çocuklara, kadınlara ve gençlere çok önem veren, halkının ve Türk dünyasının büyük sevgisini ve saygısını kazanmış, Azerbaycan'ın unutulmaz, milli ve daimi lideri olarak her daim gönüllerde yaşatılacaktır. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun” temennisinde bulundu.

“Ulu Önder'in koyduğu hedefleri gerektiği gibi devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz”

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, “Bir diplomat olarak Azerbaycan'ımızın bölgesindeki ve dünyadaki yerine baktığımızda rahatça söyleyebilirim ki; devletimiz Ulu Önder Haydar Aliyev'in düşlediği ve bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda artık çok güçlü bir duruma gelmiştir. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine baktığımızda sadece enerji ihaleleri değil, sadece aramızdaki kültürel ve diğer ilişkiler değil, her konuda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini dile getiriyoruz. Bugün Azerbaycan artık yatırımlarıyla, ekonomisiyle, silahlı kuvvetleriyle dünyada bir güç haline gelmiştir. İnanıyorum ki, Ulu Önder'in koyduğu hedefleri gerektiği gibi devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu okulun öğrencilerinin aliyev'e manevi olarak borçlu olduğuna inanıyorum”

Haydar Aliyev isminin Ankara'da bir okulda yaşatılmasının önemine değinen Büyükelçi İbrahim, “Ulu Önder'in ‘eğitim milletin geleceğidir' sözünü buradaki gençlerimize hatırlatmak isterim. Haydar Aliyev'in isminin yaşatıldığı bu okulda eğitim gören öğrencilerin Ulu Önder'imize manevi olarak borçlu olduğuna inanıyorum. Sizler milletimizin geleceğisiniz. Sizler hem Türkiye'nin, hem Azerbaycan'ın, hem de Türk dünyasının geleceğisiniz” diye konuştu.