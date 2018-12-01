Yalçın Topçu: “Kardeşim Yunusov'un yolu ve bahtı açık olsun”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov'un görev süresinin dolması dolayısıyla düzenlenen veda programına katıldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Kırgızistan Sanayi Enerji ve Madencilik Bakanı Birinci Yardımcısı Aytmamat Kadırbaev ve Ankara'daki diğer büyükelçilerle çok sayıda davetli katıldı.

"Kardeşim Yunusov'un yolu ve bahtı açık olsun"

Programda konuşan Yalçın Topçu "Kardeşim İbrahim Yunusov'un ülkemizdeki Kırgızistan Büyükelçiliği görevi bitti. Şimdi Emir Timur'un ve medeniyet mihmandarlarımızın beşiği ata yurdumuz Özbekistan'da görev yapacak. İbrahim kardeşim orada da Türkiye'de olduğu gibi ülkesini en iyi şekilde temsil edecek ve Türk-İslam dünyasının birliğine ve dirliğine katkısı olan güzel hizmetler yapacak. Devlet, siyaset, kültür, sanat insanı olan kardeşim Prof. İbrahim Yunusov'un yolu ve bahtı açık olsun" ifadelerini kulandı.

"Anador ile Anadolu, Manas Ata'nın çocuklarının iki ayrı beşiğidir"

Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine ve iki devlet arasındaki bağların geçmişine de değinen Topçu "Anador ile Anadolu, Manas Ata'nın çocuklarının iki ayrı beşiğidir. Bu beşiklerde büyüyen Kırgızistan ve Türkiye iki müstakil kardeş devlettir. İki halkın dili, dini, töresi, soyu birdir. İki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri en üst seviyede ilerlemektedir" dedi.

"Manas Üniversitesi FETÖ'nün iddialarını çürütmüştür"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyaretlerinde, 'Manas Üniversitemiz, bugün ulaştığı seviye itibarıyla FETÖ ihanet şebekesinin devletin uluslararası düzeydeki eğitimde başarılı olamayacağı şeklindeki iddiasını çürütmüştür. Karşımızda Orta Asya'nın saygın üniversiteleri arasında yer alan, mezunlarının dünyanın her yerinde iş bulabildiği bir üniversite görüyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz' sözleriyle Manas Üniversitesine verdiğimiz ehemmiyeti dile getirmişlerdir. Manas iki ülke için iftihar edilecek hizmetlerden sadece birisidir."

"Kırgızistan ve Türkiye'yi bir bütünün iki yarısı olarak görüyorum"

Büyükelçi İbrahim Yunusov, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizerek, "Bişkek'te ilk dalgalanan kardeş bayrak, kardeş devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı al bayrağı olmuştur. Aynı şekilde Kırgızistan'ımızın al bayrağının güneşini dalgalandırdığı ilk dış devlet de Türkiye olmuştur. Güneş bir günün bir yarısını temsil ediyorsa ay ve yıldız da diğer yarısını temsil eder. Bunların ikisi bütün bir gündür. Kırgızistan ve Türkiye'yi bir bütünün iki yarısı olarak görüyorum" sözleriyle birliktelik vurgusu yaptı.

İbrahim Yunusov dört senedir yürüttüğü Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği görevi döneminde iki başkent arasında ilişkilerin çok ileri düzeylere geldiğini belirtti. TİKA'nın koordinatörlüğünde Bişkek'te inşa edilen 'Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi' ve Türk Diyanet Vakfı tarafından Bişkek'te Orta Asya'nın en büyük camisi olarak inşa edilen 'İmam Serahsi Camii' projelerinin kendi büyükelçiliği döneminde gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Ankara'daki büyükelçilik günlerini özetleyen Yunusov, Yunus Emre'nin şu şiiriyle konuşmasını sonlandırdı:

"Ben gelmedim kavga için/Benim işim sevgi için/Dostun evi gönüllerdir/Gönüller yapmaya geldim."