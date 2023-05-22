Yalçın Topçu: “Kumuk soydaşlarımız Kafkasya'nın ve Rusya Federasyonu'nun ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatında çok önemli bir yere sahip"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kumuk soydaşlarımız, gerek Dağıstan'ın gerekse bütün Kafkasya'nın ve Rusya Federasyonu'nun ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatında çok önemli bir yere sahip halklardan olup, iki ülke arasındaki ilişkilere de katkıları vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Sultan-Mut Derneği Başkanı Nadir Sultan Abdurrahmanov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Topçu, “1864'de Çarlık Rusya'nın yaptığı büyük sürgünde Türk topraklarına gelen Kumuk kardeşlerimiz, başta Çanakkale'nin Biga ilçesi ve köylerine olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleşmişlerdir” dedi.

Kumukların 1. Dünya Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki insanlarla birlikte omuz omuza hemen her cephede şehit ve gaziler verdiğini dile getiren Topçu, şöyle devam etti:

“Günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti ve Çeçen ve Osetya Özerk Cumhuriyetlerinde yaşayan Kumuk soydaşlarımız, gerek Dağıstan'ın gerekse bütün Kafkasya'nın ve Rusya Federasyonu'nun ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatında çok önemli bir yere sahip halklardan olup, iki ülke arasındaki ilişkilere de katkıları vardır. Sultan-Mut Derneği Başkanı kardeşim Nadir Sultan Abdurrahmanov ve heyetini milletimizin evinde ağırlamış olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek, ülkece yaşadığımız asrın depreminde Sultan Mut Derneği olarak yapmış oldukları destekleri ve nazik ziyaretleri için de kendilerine ve heyetine ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum.”

Abdurrahmanov da kabul için teşekkür ederek, “Deprem bölgesine getirdiğimiz ayni ve nakdi desteklerin ilgililere ulaşılması ve yıkılan mescitlerin yapımının açılışında bulunmak için kardeşlerimizle birlikte olmak için geldik. Biz Kumukların kalbi ve gönlü Türkiye'deki kardeşleri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iledir. Dualarımızda her daim Erdoğan'ın sağlık ve başarısı içindir. Bizim selamımızı kendisine iletin” ifadelerini kullandı.

Görüşme hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.