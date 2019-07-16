Yalçın Topçu Özbekistan'da 15 Temmuz Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. “Türk milleti Kuvayı Milliye ruhu ile ay-yıldızlı al bayrağın altında toplanarak bir kere daha şehitler ve gaziler vererek istiklaline ve istikbaline o gece canı pahasına sahip çıkmıştır” dedi.

Programa ev sahibi Büyükelçi Mehmet Süreyya Er ve Topçu'nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mehmet Akif Kireççi, Özbekistan İslam Kerimov Müzeler Müdürü ve Kültür Eski Bakanı Tursunali Kuziev, Kırgızistan Taşkent Büyükelçisi İbrahim Junusov, Pakistan Taşkent Büyükelçisi Dr. İrfan Yusuf Shami, Tika Özbekistan Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çağlar'la birlikte Özbek misyon temsilcieri ve Özbek vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen program için Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e teşekkür eden Yalçın Topçu “3. yılını yaşadığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türk-İslam medeniyetinin doğduğu ata evimizde olmaktan; Biruni, İbni Sina, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan bilim adamlarının, İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tırmizi, Bahauddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimizin ve dünyanın üçte ikisini fethetmiş Emir Timur Han'ın manevi huzurlarında bulunmaktan ötürü bahtiyarım. 15 Temmuz gecesi emperyalistlerin beslemesi FETÖ'cü mankurtlar karşısında ülkemizin istiklali ve istikbali için kanlarıyla destan yazan ‘ya İstiklal, ya ölüm' diyerek şehadete koşan nurlanmış şehitlerimize rahmet, onurlanmış gazilerimize Rabbimden uzun ömürler dilerim” dedi.

“Milletimiz Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tuttu”

Darbe girişimi gecesi Türk milletinin kenetlenmesine vurgu yapan Topçu "Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı, yaşlısı genci, Türk milleti topyekûn ayağa kalkmış; Sakarya'da, Dumlupınar'da dedelerinin Selanikli Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında saf tuttuğu gibi, 15 Temmuzda da onların torunları olanlar bu kez de milletin ve ümmetin uzun adamı Rizeli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında emperyalist güçlerin uşaklarına karşı ölümüne saf tuttu” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ayrıca şunları da söyledi:

“Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde, burada olduğu gibi bütün dost ve kardeş ülkelerde anma ve o alçak kalkışmayı anlatma programları yapılıyor. Türk Milleti FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiş, bir kere daha 15 Temmuz'da emperyalist güçler ve tetikçisi olan mankurtlara karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin sahibi 82 milyon Türk milleti ve milletin Başkomutanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye millet ve devlet olarak 15 Temmuz'u asla unutmayacak, unutturmayacaktır.

“Türkiye için dua edenlerle FETÖ için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız”

“15 Temmuz sürecinde dostlarımızı da düşmanlarımızı da bir kez daha tanımış olduk. İkiyüzlülükleri, riyakârlıkları milletimiz de, devletimiz de derin hafızasına, engin feraseti ve sabrı ile kaydetti. O gece Türkiye için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanlar hafızamızdan asla silinmeyecektir. Hamdolsun, 15 Temmuz sonrası terör ve vesayetle mücadele başta olmak üzere her konuda daha da kararlı, daha güçlüyüz. Ülke içinde ve dışında tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı ve etkin mücadele yapılmaktadır.”

Kireççi:” Halkımız lideriyle birlikte iradesine ve özgürlüğüne nasıl sahip çıktığını gösterdi”

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Kireççi ise 15 Temmuz'un ne anlama geldiği ve FETÖ'nün örgütlenme modelinde eğitimin ve sınavların ne kadar kritik rolde olduğu konularına değindi. “15 Temmuz gecesi halkımız lideriyle birlikte iradesine ve özgürlüğüne nasıl sahip çıktığını gösterdi” dedi.

Büyükelçi Er: “Özbekistan FETÖ tehlikesini çok önceden fark etmişti”

Büyükelçi Mehmet Süreyya Er ise konuşmasında geçmişten bugüne Özbekistan hükumetlerinin FETÖ ile mücadelesinden övgüyle bahsederek “ev sahibimiz olan Özbekistan devleti FETÖ tehlikesini çok önceden fark ederek 1990'lı yıllarda bu hainleri kovmuş, yerleşmelerine ve faaliyet göstermelerine geçit vermemiştir. Bu basiret ve feraset sayesinde bizler bugün hiçbir engelle karşılaşmadan, ikili ilişkilerimizi en yüksek seviyelere taşımak için gösterdiğimiz çabaların karşılığını almaktayız” dedi.

Kuziev: “Silahsız ama ellerinde kırmızı bayrakları sıkıca tutan halkla adeta özdeş ve hemnefes olmuştuk”

3 yıl önce darbe teşebbüsünü büyük kaygıyla takip ettiklerini belirten Özbekistan İslam Kerimov Müzeler Müdürü ve Kültür Eski Bakanı Tursunali Kuziev “O anda Ankara ve İstanbul sokaklarında elinde al bayrakları tutan kardeşlerimizin hainlerin yönettiği tanklara karşı nasıl bir duruş sergilediğini gördük. Silahsız ama ellerinde kırmızı bayrakları sıkıca tutan halkla adeta özdeş ve hemnefes olmuştuk. Biz onların yanında olamasak bile dualarımız, ruhumuz ve tüm kalbimizle Türk demokrasisinin koruyucularıyla aynı safı tutuyorduk” şeklinde konuştu.