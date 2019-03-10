Yalçın Topçu'dan Güdüllülere ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Güdül'de düzenlenen konferansta konuştu. Topçu, "Kandil'i ve Pensilvanya'yı sevindirip siyasi istikrarımızı bozdurtmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği “Yerel Siyaset Yerli Düşünce” konferansı için gittiği Ankara'nın Güdül ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Programa Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Cumhur İttifakı Güdül Belediye Başkanı adayı Muzaffer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen, MHP Güdül İlçe Başkanı Mehmet Duran, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sakin Gökmen, Güdül halkı ve basın mensupları katıldı.

Konferansta konuşan Topçu, "Siyah ile beyaz kadar farklı siyasi fikre mensup olanları bir araya getirip, 12 Eylül cellatlarının bile beceremediği ‘karıştır-barıştır' operasyonunun bir benzeri ile karşımıza çıkarttıklarına oy vererek, Kandil'i ve Pensilvanya'yı sevindirip siyasi istikrarımızı asla bozdurtmayacağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin milli tarihi, milli vicdanı, istiklali, istikbali ve istikrarının adresi olduğunu belirten Topçu, “Cumhur İttifakı'nın temeli, 15 Temmuz'da yedi düvelin maşalarına karşı şehadeti göğüsleyen büyük Türk milleti tarafından atılmıştır. Yerli ve milli olan bu ittifak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli tarafından bu temel üzerine Cumhur İttifakı bina edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin, istiklal, istikrar ve istikbal meselesi olduğunu aktaran Topçu, şunları kaydetti:

“31 Mart'ta seçilecek olan yerel yöneticilerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eşgüdüm içerisinde çalışabilmesi hiç şüphesiz hem ülkemizin hem de milletimizin faydasına olacaktır. 31 Mart seçimleri Ahmet'in veya Mehmet'in belediye başkanı olması meselesinin çok ötesinde bir mesele olup ülkemizin ve insanımızın istiklal, istikrar ve istikbal meselesidir. Bu nedenledir ki, yerel yönetimler eliyle dahi olsa da,ülke siyasetinin bir kısmı bile bu birbirine benzemezlere, MHP'nin saygıdeğer lideri Devlet Bahçeli Bey'in 'Zillet İttifakı' dediği ittifakın adaylarının eline teslim edilmemelidir. Bu duruma milli vicdan sahibi milletimizin yüksek irfanı ve ferasetinin rıza göstereceğini sanmam. Bence benzemezler ittifakı 31 Mart'ta bir kere daha yandaşları ile birlikte hüsrana uğrayacak inşallah. Başta Ankara olmak üzere, milliyetçi-muhafazakar,sosyal demokrat sağduyu sahibi her seçmenin sandıkta tercih edeceği adres Cumhur İttifakı ve onun adayları olacaktır.”

Cumhur İttifakı'na Güdül ve Ankara'da destek isteyen Topçu, “Cumhur İttifakı ve adaylarına cumhur olarak, elin kumpasçılarına inat evet diyeceğiz. Çünkü; siyah ile beyaz kadar farklı siyasi fikre mensup olanları bir araya getirip, 12 Eylül cellatlarının bile beceremediği ‘karıştır-barıştır' operasyonunun bir benzeri ile karşımıza çıkarttıklarına oy vererek Kandil'i ve Pensilvanya'yı sevindirip siyasi istikrarımızı asla bozdurtmayacağız” ifadelerini kaydetti.

Karşılarındaki ittifak için Topçu, “Benzemezler ittifakının, ana muhalefet karargahının yönetiminde olanlar, Türkiye'ye parmak sallayan odaklarla kol kola yürümekten ve terör örgütü sözcülerinin desteğinde arızalı bir siyaset yapmaktan çok memnun görünmekteler. Hangi yüksek ideal 30 bin şehidimizin katilleriyle aynı safta buluşmayı, aynı amaca hizmet etmeyi, aynı sandığa oy toplamayı meşrulaştırabilir” dedi.

Türkiye'nin kutlu yolculuğunun kesintiye uğramayacağını vurgulayan Topçu, “31 Mart, sandıkta tam bağımsız güçlü Türkiye yolundaki kararlılığımızı bir kere daha ortaya koymak için çok önemli bir fırsattır. Bizlerin inancı odur ki, Türkiye'nin bu kutlu yolculuğu asla kesintiye uğramayacak. 1 Nisan sabahının milletimizin yeniden dirilişi ülküsüne yeni bir nefes olmasını, devletimize kudret bahşetmesini, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle birlikte geleceğimizi mutlu ve huzurlu kılmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.