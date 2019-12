Yamalar, Ankaral? kad?nlar?n elinde sanat eserine d?n??t?

Ankaral? kad?nlar, son y?llarda moda olan ?k?rkyama? y?ntemiyle yapt?klar? eserlerden olu?an bir sergi a?t?. Yakla??k 150 eserin bulundu?u sergi yo?un ilgi g?rd?.

Ankara'da kad?nlar k?rkyama y?ntemini kullanarak ?rettikleri eserlerden olu?an bir sergi a?t?. Kat?l?mc?lara renk c?mb??? sunan sergi yo?un ilgi g?rd?.Sergide; kuma?tan ?e?itli ev tekstili, s?s e?yas?, kolye, tablolar ve oyunca?a kadar ?e?itli ?r?n misafirlerin be?enisine sunuldu.

2012 y?l?ndan beri k?rkyama e?itimi verdi?ini s?yleyen ??retmen Meltem ?redi, ?Uzun y?llard?r at?lyemizde k?rkyama yapmaya devam ediyoruz. 32 ??rencimiz var onlarla birlikte bu g?zel sergiyi haz?rlad?k. Bu sergide ev tekstiliyle ilgili pek ?ok ?r?n var. Yatak ?rt?leri, panolar, yast?klar, oyuncaklar ev tekstili ile ilgili kullanabilece?iniz pek ?ok ?r?n? burada sergiledik. ??rencilerimiz emekli han?mlar var, ?al??an arkada?lar?m?z var. Emekli arkada?lar?m?z hafta sonlar?nda ya da hafta i?i ak?am geliyorlar. Onlarla birlikte hem terapi yap?yoruz hem rehabilite oluyoruz hem kuma?lar?m?za dokunuyoruz hem de g?zel ?eyler ??kar?yoruz. Herkes mutlu. Hayattan ?ald?klar?, d??arda her ?eyi b?rakt?klar? burada mutlu g?zel saatler ya?ad?klar? ?? saat. Kendi d?nyam?z i?inde ula?mak istedi?imiz pek ?ok insana ula?t?k. ?okta g?zel geri d?n??ler ald?k? diye konu?tu.

Bir y?ld?r at?lyede ?al??t???n?, i?ne, iplik ve renklerle u?ra?man?n b?y?k terapi oldu?unu s?yleyen Sema Argun, "Art?k bir hobiden ?teye ge?iyor bizim yapt?klar?m?z. Al???lm???n ?ok d???nda, beni en ?ok cezbeden o. Meltem han?m renklere f?s?ldayan bir kad?n. Bu renkle, ?u renk olur mu diye d???nd???n?z anda yap?yorsunuz ortaya deh?etli bir ?ey ??k?yor. Ve bu enerji hepimize ge?iyor. Emekliyim, torun bak?yorum. Cumartesi g?nleri de haftada bir g?n kursa gidiyorum. Ben de?arj oluyorum, akl?m? bo?alt?yorum ve keyif al?yorum. En b?y?k terapi renklerle, i?neyle iplikle u?ra?mak? dedi.