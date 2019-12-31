Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

Ankara'da hareket halinde yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi canlarını son anda kurtardı. Alevlerin etkisiyle freni boşalan otomobil, 2 araca birden çarptı. Yangında, toplam 5 otomobilde hasar oluştu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan 294. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine O. idaresindeki 06 KID 62 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle ön kısmından yanmaya başladı. Bu sırada, sürücü Emine O. ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, hızlıca araçtan indi. Patlamaların da meydana geldiği otomobil, saniyeler içinde alev topuna döndü. Yanan aracın çevresindeki 06 BV 0670 ve 06 ACY 909 plakalı otomobillerde de hasar oluştu. Yanan otomobil, daha sonra alevlerin etkisiyle frenlerinin boşalmasından dolayı geriye giderek park halindeki 06 BSK 180 ve 34 YT 857 plakalı otomobillere çarptı. Alevler, aracın çarptığı diğer otomobillere de sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken itfaiye erleri de yanan araçlara müdahale etti. İtfaiye erleri, yangına müdahale ettikten sonra soğutma çalışması da yaptı.

Yangında alevlere teslim olan 3 otomobilde ağır hasar meydana gelirken, 2 araçta da hafif hasar oluştu. Yanan otomobildeki 2 kişinin yara almadıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının, kısa süre önce tamir edilen kalorifer peteklerine bağlı bir arızadan meydana geldiği de iddia edildi. Öte yandan otomobillerin yandığı anlar ve yaşanan patlamalar, kameralara yansıdı.