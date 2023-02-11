Ankara'nın Güdül ilçesinde Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi çamaşırhanesinde çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güdül ilçesinde Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi çamaşırhanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli 57 yaşındaki Mehmet Güleşir, yangına müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.