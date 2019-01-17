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Yangında ölen 2 Suriyeli Karşıyaka'da defnedilecek

Ankara Siteler’de 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeliden 2’sinin cenazesi Karşıya Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ankara Siteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeliden 2'sinin cenazesi Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


İsimleri Muhammed, Juma El, Mahmud Emin olan üç akraba için Türk makamlarından izin çıkarsa Suriye'ye götürülerek defnedilecek. Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha ise yarın cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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