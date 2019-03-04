Yapı Denetim Sistemi'nde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'nda yapılan değişiklik “Yeni Yapı Denetim Modeli” Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen panelle anlatıldı.

Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde meclis salonunda düzenlenen panele Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Daire Başkanı Tuna Acar, Ankara yapı denetim firmalarının büyük çoğunluğu, proje müellifleri ve İlçe belediyelerden yetkililer de katıldı.

Tanıdık denetçi dönemi bitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yapı denetim modeline göre artık müteahhitler, inşaatları denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyecek.

Panelin açılış konuşmasını yapan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yeni düzenlemeyle inşaat sektöründe tanıdık denetçi döneminin biteceğini belirtti.

“Sektördeki belirsizliğe son verildi”

Şahin, “18 yıldır yapı denetim firmaları, denetleyeceği inşaatlara giderek ‘sizi denetlemek istiyorum' diyerek iş istiyordu. Böyle bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurması mümkün değildi. Ama yürürlüğe giren yeni yapı denetim kanunu ile sektördeki bu belirsizliğe son verildi. Böylelikle bağımsız, sağlıklı ve kaliteli bir denetim sağlanmış olacak” dedi.

Konuşma yapan diğer isimler Yapı işleri Genel Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Ercan Gültekin ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü Lab Belge Denetleme Şube Müdürü İrşade Aydoğdu Gürbüz ise konu hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Panelin sonunda Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından panele katkılarından dolayı Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline teşekkür plaketi verildi.