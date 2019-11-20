Yapı Kredi 75. Yıl Sergisine 15 bin ziyaretçi

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Yapı Kredi'nin 75'inci yaşı için düzenlediği “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi”ni 15 bin kişi ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 4 Ekim'de başlayıp 14 Kasım'da sona eren Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75. yılında düzenlediği sergiye ev sahipliği yaptı. “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler” adıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Füreya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşan sergiyi 15 bin kişi ziyaret etti.

Ünlü ressamların eserleri sergilendi

Osman Hamdi Bey'den İbrahim Çallı'ya, Nazmi Ziya'dan Naci Kalmukoğlu'na, Mahmut Cuda'dan Cevat Dereli'ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Selim Turan'a kadar Türk resim sanatının öncü isimlerinin eserlerinin yer aldığı sergi; peyzaj, natürmort, figüratif resim, soyut resim ve güncel sanat gibi farklı üsluplarda çalışan değerli ressamların en ünlü tablolarını Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.

“75. Yıl Sergisi”, fotoğraf sanatında önemli bir yere sahip Selahattin Giz'in eserlerini de Çankaya'ya taşıdı. Başkentli sanatseverler, içinde Büyük Önder Atatürk'e ait fotoğrafların da bulunduğu geniş koleksiyonu görme imkanı buldu.

İzmir ve Antalya da ev sahipliği yapacak

İlk defa İstanbul dışında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sergi, 20 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde, 24 Aralık 2019 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında ise Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) olacak.