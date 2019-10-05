Yapı Kredi 75'inci yaşını Çankaya'da kutluyor

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Başkent'teki en büyük sergilerden birine daha ev sahipliği yapıyor. Yapı Kredi'nin 75'inci yaşı için düzenlediği “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi” 14 Kasım'a kadar ÇSM'de Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, Ekim ayına da hızlı başladı. Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75. yılında düzenlediği sergiler dizisinin ilk ve en büyük durağı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi oldu. “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler” adıyla düzenlenen sergi 4 Ekim - 14 Kasım arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Fureya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşacak.

Türk resim sanatının öncü isimleri

Yapı Kredi koleksiyonu içerisinde yer alan ve Osman Hamdi Bey'den İbrahim Çallı'ya, Nazmi Ziya'dan Naci Kalmukoğlu'na, Mahmut Cuda'dan Cevat Dereli'ye, Bedri Rahmi Eyuboğlu'ndan Selim Turan'a kadar Turk resim sanatının öncu isimlerinin yer aldığı sergi; peyzaj, naturmort, figuratif resim, soyut resim ve guncel sanat gibi farklı usluplarda çalışan bu değerli ressamların en ünlü tablolarını Başkentli sanatseverlerle buluşturdu.

“75. Yıl Sergisi” ayrıca fotoğraf sanatında önemli bir yere sahip Selahattin Giz'in eserlerini de Çankaya'ya taşıyor. İçinde Buyuk Önder Ataturk'e ait fotoğrafların da bulunduğu geniş bir koleksiyonu Başkentli sanatseverler 24 Kasım'a kadar ÇSM Fureya Koral Sergi salonunda görebilir.

İlk defa İstanbul dışında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sergi, 20 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde ardından da 24 Aralık 2019 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) olacak.