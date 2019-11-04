Yapı Kredi renkler sergisi 5 bin sanatseveri ağırladı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Başkent'teki en büyük sergilerden birine daha ev sahipliği yapıyor.

Yapı Kredi'nin 75'inci yaşı için düzenlediği “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi”ni bir ayda 5 bin sanatsever ziyaret etti. Sergi, 14 Kasım'a kadar ÇSM'de görülebilecek.

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, Kasım ayına da hızlı başladı. Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75. yılında düzenlediği sergiler dizisinin ilk ve en büyük durağı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) oldu. “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler” adıyla düzenlenen sergiyi bir ayda 5 binden fazla sanatsever ziyaret etti. Çağdaş Sanatlar Merkezi Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Füreya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşan sergi, 14 Kasım'a kadar Ankaralıları konuk edecek.

Türk resim sanatının öncü isimleri

Yapı Kredi koleksiyonu içerisinde Osman Hamdi Bey'den İbrahim Çallı'ya, Nazmi Ziya'dan Naci Kalmukoğlu'na, Mahmut Cuda'dan Cevat Dereli'ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Selim Turan'a kadar Türk resim sanatının öncü isimleri yer alıyor. Sergi, peyzaj, natürmort, figüratif resim, soyut resim ve güncel sanat gibi farklı üsluplarda çalışan değerli ressamların en ünlü tablolarını Başkentli sanatseverlerle buluşturuyor.

“75. Yıl Sergisi” fotoğraf sanatında önemli bir yere sahip Selahattin Giz'in eserlerini de Çankaya'ya taşıdı. İçinde Büyük Önder Atatürk'e ait fotoğrafların da bulunduğu geniş bir koleksiyonu Başkentli sanatseverler 14 Kasım'a kadar ÇSM Füreya Koral Sergi salonunda görebilir.

Sırada İzmir ve Antalya var

İlk defa İstanbul dışında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sergi, 20 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde, 24 Aralık 2019 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında ise Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) olacak.