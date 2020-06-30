İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı Ebabil Kuşu tedavi altına alındı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaralı bir şekilde bulunan Ebabil kuşuna belediye yetkilileri yardım etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaralı bir şekilde bulunan Ebabil kuşuna belediye yetkilileri yardım etti.


Sincan ilçesi Peçenek Caddesi üzerinde yaralı Ebabil kuşun imdadına Sincan Belediyesi yetişti. Parkta bulunan bir vatandaşın, kuşun yere düştüğünü ve yaralı olduğunu fark etti. Vatandaş yaralı kuşa tedavi uygulanması için yetkilere haber verdi. Parka gelen Sincan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun ‘Ebabil Kuşu' olduğunu fark etti. Yaralı ‘Ebabil Kuşu' özel koruma altına ekipler, tedavi ettikten sonra tekrardan doğaya bırakacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.