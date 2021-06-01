İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı kaplumbağaya can suyu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yolda yaralanan kaplumbağaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen yetkililer ve köy vatandaşları gerçekleştirerek canlandırdı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yolda yaralanan kaplumbağaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen yetkililer ve köy vatandaşları gerçekleştirerek canlandırdı.


Nallıhan'ın Sarıyar mahallesinde yolda hareketsiz duran kaplumbağa Nallıhan Belediyesi yetkilileri ve mahalle vatandaşının dikkati sayesinde fark edildi. Aç ve susuz kaldığı anlaşılan kaplumbağaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek can suyunu verdiler. Verilen su ile canlanarak kendine gelen kaplumbağayı yol kenarına koyarak yiyecek ve su verildi. Yetkililerin ve vatandaşların bu duyarlı hareketi sonrasında sosyal medyada tebrik mesajları yayınlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.