Yaralı kedi kurtarıldı

Mamak Caddesi üzerinde yaralı bulunan kedi, veterinerlerce yapılan ilk müdahalenin ardından Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi edildi. Yaralı kedinin kontrollerinin devam edeceğini açıklayan ekipler, kedinin bir süre daha müşahede altında olacağını belirtti.

Sokakta yaşayan tüm hayvanlar için belediye veteriner hizmetlerinin hassasiyetle çalıştığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünyadaki her canlının hayatı değerli. Bu anlayışla veterinerlerimiz zor durumda kalan sahipli, sahipsiz bütün hayvanlar için var gücüyle çalışıyor. Can dostlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için mücadele veriyorlar" dedi.