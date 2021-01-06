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Yaralı kediye Keçiören Belediyesi sahip çıktı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güçlükaya Mahallesi’nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru kedinin Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güçlükaya Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru kedinin Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındığını belirtti.


Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Güçlükaya Mahallesi'nde bir aracın yavru kediye çaptığına ilişkin ihbar üzerine bölgeye giderek kediyi bulunduğu yerden aldı. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kedi buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca doğal ortamına bırakılacak.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da sosyal medya hesabından yaralı kediyi ihbar eden vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:


“Vatandaşlarımızın duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Yavru kedimiz için hemen harekete geçtik. Can dostumuz şu anda güvende, bakım ve tedavisini gerçekleştiriyoruz.”

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