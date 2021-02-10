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Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Çamlıdere ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan yaralı bir tilki bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan tilki, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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