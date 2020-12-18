İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarbay Ali Tatar ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı

Yarbay Ali Tatar, 11’inci ölüm yıl dönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Yarbay Ali Tatar, 11'inci ölüm yıl dönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.


“Amirallere suikast” tertibiyle tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra savcının talebiyle yeniden yakalama kararı çıkarılınca intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 11'inci yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Memleket Hareketi'nin lideri Muharrem İnce, aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. Tatar'ın kabri başında saygı duruşundu bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi.


Anma töreninde konuşan ağabey Ahmet Tatar, "Yarbay Ali Tatar devletin bütün kurumlarını ele geçiren, hukuku, adaleti ayaklar altına alıp insanları ezmek için araç olarak kullanan Fetullahçı çetelere karşı canı elinde isyan etmiştir. Bedenini feda etmiştir ama bu alçakların maskesini de düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.