Yargıda devrim niteliğindeki e-duruşma sisteminin testi Bakan Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi

Avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bakan Gül, "Hem hakimlerimiz, savcılarımız için hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşımızın memnun kalacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş oluyoruz. Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunu CELSE programıyla entegre ederek ceza davalarında yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız" dedi.

Yargıda teknolojinin etkin kullanımını sağlayan ve yargıya erişim imkanlarını sürekli arttıran Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yazılımı tamamen Bakanlık personeli tarafından yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlara yeni kolaylıklar geliyor. UYAP ile tam entegre şekilde çalışacak e-duruşma sistemi ile avukatlar farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecek.

E-duruşma sistemiyle Ankara Batı Adalet Sarayı'nda temsili duruşma yapıldı. Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar ve Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, bulundukları illerden UYAP üzerinden görüntülü bir şekilde sisteme dahil edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da temsili duruşmayı takip etti.

Bakan Gül, başarıyla sonuçlanan test sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasına bölücü terör örgütüne yönelik Kuzey Irak'ta başlatılan "Pençe-Kaplan Operasyonu"nda görev alan Mehmetçiğe başarılar dileyerek başlayan Gül, "Türkiye, terörle mücadelesini kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdüren bir ülkedir. Ülke demokrasimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz için, esas itibariyle de tam olarak insan haklarının tesisi için terörün kökünü tamamen kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecektir. Tüm Mehmetçiğimize dualarımızı gönderiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

"Bu test başarıyla gerçekleşti"

Korona virüs tedbirleri kapsamında duran yargısal faaliyetlerin dün tekrardan başladığını anımsatan Gül, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yeni dönemin adının "yeni normal" olsa bile değişmeyen tek şeyin "reform iradeleri" olduğunu anlatan Gül, "Bugün de bu reform iradesi çerçevesinde önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. E-duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum Baro Başkanlarımıza buradan bağlandık. Buradaki temel yaklaşımımız, avukat arkadaşlarımız duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bu test başarıyla gerçekleşti. Bir kaç dakikalık duruşma için 600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip tekrardan dönen uygulamalar sona erecek. Baro başkanlarımız sanki buradaymış gibi çok güzel seslerini duyduk. Duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, uçakta karşılaştığımızda 'Bakanım geldim. Hakim izindeymiş, iki günüm bunun için gitti ve dönüyorum' dedi. Mesleğin içinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi bu. Testin bugün başarıyla sonuçlanması bizim için heyecan verici" diye konuştu.

"Çok önemli bir devrim olacak"

Elbette esas olanın adliyelere gelmek olduğunu söyleyen Gül, "Bu bir alternatif olarak karşımıza çıkan bir seçenektir. Böylece avukatlarımız talep etmeleri halinde bundan yararlanabilecek. Kanunumuzda şu anda tarafların anlaşmasıyla buna imkan var ancak teknik altyapı yoktu. Bugün bu gerçekleşmiş oldu. Böylece artık avukat arkadaşlarımızın bu anlamda duruşmaya katılması sağlanmış olacak. Avukat, UYAP portalına girdiğinde tüm duruşmalarını sıraladığında hangi duruşmaya e-duruşma ile katılmak istiyorsa talepte bulunacak ve o talebi mahkemeye iletecek. Mahkeme, talebi uygun bularak kabul etmesiyle birlikte duruşmanın saati geldiğinde avukat meslektaşımız bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak. Yargılanmanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken duruşmayı takip edebilecek ve CELSE programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da kimliğini doğrulayarak sisteme girebilecek ve bulunduğu yerden diğer işlerini yaparak vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek" şeklinde konuştu.

"Yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş oluyoruz"

Gül, "Tüm bu çalışmalarla ast olan Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgemizin adım adım hayata geçiyor olması bizim için heyecan verici bir durum. Hem hakimlerimiz, savcılarımız için hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşımızın memnun kalacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş oluyoruz. Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunu CELSE programıyla entegre ederek ceza davalarında yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız. Bu reformun, tüm meslektaşlarımıza, yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Zaman içerisinde aynı anda dosyaya ekrandan avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilecekler, dilekçe verebilecek, hakim yazılı beyanı görebilecek. Bu reformun yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise, "Biz, tarihin yazıldığı ya da hayata geçildiği ana tanıklık ediyoruz. Geçen senenin 30 Mayıs'ından bu yana burada gördüğünüz ekip, sayın Bakanımızın başkanlığında muazzam işler yaptı. Son 1 yılda avukatlık mesleğine yapılan hizmetin karşılığını 30 yılda belki bulursunuz belki bulmazsınız. Bu hizmet 6 ay önce açıklandığında birileri yerden yere vurmaya kalkıştı. 'Online duruşma olur mu?' dediler. Anlatmaya çalıştık, 'isteyen yine duruşmaya gelecek' dedik. Çünkü hakim evinde yapmayacak duruşmayı. Hakim duruşmayı adliyede açacak. Fakat hayatlarında her şeye karşı çıkanlar, karşı çıkacak bir şey bulamayınca kendilerine karşı çıkanlar dediler ki 'olmaz'. Sonra maalesef pandemi şartları bizim 6 ay önce Bakanımızın, 'bu olmalı' dediği projenin avukatların bekası için ne kadar hayati olduğunu ispatladı. Bugün online duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu hem avukat için ekmek meselesidir hem de yargıda maliyeti düşüreceğinden vatandaşımız için bulunmaz bir fırsattır. Vatandaşımız bundan sonra sadece duruşma günü almak için saatlerce yol gitmek zorunda olan avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağından vatandaşımız açısından da yargı hizmetleri anlamlı bir şekilde ucuzlayacak ama kalitesi misliyle artacaktır. Yapılan her hizmete kusur bulanlara buradan rica ediyorum. Lütfen hizmetin bir parçası olunuz. Lütfen taş üstüne siz de bir tuğla koyunuz. Hep birlikte çok güzel işlere imza atalım" değerlendirmelerinde bulundu.

E-duruşma nasıl çalışacak?

Adalet Bakanlığının avukatların işlerini kolaylaştırmak için uygulamaya koyacağı e-duruşma sisteminde avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.

Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşma sisteminde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek. Avukatların video konferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca e-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.