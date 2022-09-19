Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Jamalov'u kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve heyetini makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin var olduğunu vurgulayan Akarca, kendilerini Yargıtay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han da yer aldı.