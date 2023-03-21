İhlas Haber Ajansı

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Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi İdari Daire Başkanı Mammadov'u kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi İdari Daire Başkanı Khagani Mammadov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi'nin 100. yıl madalyasını taktim etmek için ülkemize ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Yüksek Mahkemesi İdari Daire Başkanı Khagani Mammadov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


İki ülke arasındaki hukuki iş birliğinin güçleneceğini ifade eden Akarca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve taktim edilen madalya için teşekkürlerini iletti. Gerçekleşen kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Memmedov da yer aldı.

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