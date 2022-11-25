Yargıtay Başkanı Akarca, Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Ferro ve beraberindeki heyeti kabul etti

Ruben Remigio Ferro ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığının resmi davetlisi olarak 24-28 Kasım tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştiren Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Dr. Ruben Remigio Ferro ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde, Yargıtayın tanıtımı, işleyişi ve yapısı, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri ve Etik Danışma Kurulu kararları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi, Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri ve yargı reformu faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Direktörü ve Hâkim Dr. Pedro Medina Gutierrez ile Küba Büyükelçilik Müsteşarı Luis Javier Cabanas Alvares de yer aldı.

Program, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Adalet Akademisi ziyaretleri ile devam edecek.