Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2022-2023 Adli Yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akarca başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.