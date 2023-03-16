Yargıtay Başkanı Akarca “Yargı Etiği Kolaylaştırıcıları Yenileme Eğitimi”ne katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın iş birliğinde yürütülen “Yargıtay Yargı Etiği Kolaylaştırıcıları Yenileme Eğitimi”ne katıldı.

Yargıtay Başkanı Akarca; iyi işleyen bir yargı sisteminin, hukuk devleti olmanın temel koşullarından biri olduğunu ve demokrasi, insan hakları gibi hepimizin üzerine titrediği kavramların ancak iyi işleyen bir yargı sistemi sayesinde işlevini yerine getireceğini ifade etti. 2017 yılında oluşturulan Yargıtay Etik Sistemi ile Yargıtay'ın liderliğinde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi'nin 2019 yılında Birleşmiş Milletlerde kabul edilmesi, Yargıtay'ın hem ulusal hem de küresel ölçekte somut etkiler doğuran önemli başarılarından biri olduğuna değinen Akarca, “Etik değerlere tam olarak uyulması ve bu değerlerin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması, halkın yargı sistemine olan güvenini ve adli kaliteyi artıracak en temel unsurdur. Özellikle yüksek mahkemeler, en yüksek etik standartlarına sahip olmalı, kurum içi şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamalıdır” dedi.

Yargı etiğini hukuk kültürünün temeli haline getirmeyi amaçladıklarını, bu eğitimle birlikte yapılacak olan bilimsel toplantının, yargı etiğinin kökleşmesine ve etik ilkelerin daha çok yaygınlaşmasına katkılar sağlayacağını vurgulayan Akarca; emeği geçen tüm akademisyenlere ve Yargıtay mensuplarına teşekkür etti.

Eğitimde, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım katılımcıları kolaylaştırıcılar yargı etiği ve etik davranış ilkeleri konularında bilgilendirme ve vaka analizleri yaparak bilgilendirdiler.

Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime; Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi Sertaç Berber, akademisyenler ve hukuk fakültesi öğrencileri yer aldı.