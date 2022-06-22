Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni atanan başsavcılara tebrik

Başkanı Mehmet Akarca, çeşitli illere başsavcı olarak atanan Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ferhat Kapıcı, Ali Yeldan ve Yasin Emre'yi makamında ağırlayarak tebrik etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 19 Haziran'da açıkladığı Adli Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi'ne göre Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Yasin Emre ise Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile birlikte bir süredir Yargıtay'da görev yapan Kapıcı, Yeldan ve Emre'yi makamında kabul etti. Yargıtay Başkanı Akarca ve Başsavcı Şahin, ataması yapılan yargı mensuplarına Yargıtay'da görev yaptıkları dönemdeki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Akarca ve Şahin, başsavcılara yeni görevlerinde başarılar diledi.