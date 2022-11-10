Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile birlikte, Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümünde, Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yüksek mahkeme başkanları, bakanlar, kuvvet komutanları, siyasi parti başkanları, TBMM üyeleri, askeri personel ile kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri de katıldı.