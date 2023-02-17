Yargıtay Başkanlığı'nın nakdi yardım seferberliği devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Yargıtay Başkanlığınca başlatılan nakdi yardım kampanyası kapsamında toplanan 1 milyon 400 bin Türk Lirası bağış AFAD'a aktarıldı.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin açtığı yaraları sarmak amacıyla Yargıtay Başkanlığınca başlatılan nakdi yardım kampanyası kapsamında, Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan "Deprem Yardım Hesabı"nda toplanan toplam 1 milyon 400 bin Türk Lirası bağış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) aktarıldı.