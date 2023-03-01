Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Onursal Başsavcı Kanadoğlu, bir süredir Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu. Başsavcı Kanadoğlu için Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kanadoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından yarın ikindi vaktinde defnedilmek üzere Balıkesir Ayvalık'a gönderildi. Öte yandan, cenaze törenine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent Tezcan, çok sayıda hakim, savcı katıldı.