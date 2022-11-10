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Yargıtay'da 10 Kasım töreni

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü nedeniyle Yargıtay'da tören düzenlendi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. yılı nedeniyle Yargıtay Konferans Salonu'nda Atatürk'ü anma töreni düzenlendi. Törene Yargıtay Birinci Başkanvekili Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri, tetkik hakimleri, cumhuriyet savcıları ve Yargıtay mensupları katıldı.

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