Yarın sabaha kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir genelge göndererek alınması gereken tedbirleri bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00'dan 22 Kasım günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım saat 20.00'dan 23 Kasım saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu çerçevede, 21 Kasım saat 20.00'da başkent sokakları kısıtlama dolayısıyla sessiz kaldı. Vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate alarak 21 Kasım saat 20.00'dan sonra sokakları boş bırakırken, akşam saatlerinde başlayan kısıtlama 22 Kasım saat 10.00'da son bulacak.

“Kısıtlama olduğunu bilsem yemin ederim çıkmazdım”

Polis ekipleri çeşitli yerlerde geniş denetim noktaları oluştururken, bazı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Yasaktan haberi olmadığını, haberi olsaydı dışarı çıkmayacağını söyleyen bir vatandaş ise, “Yemin ederim bilgim olsaydı zaten çıkmazdım. Acil bir işim vardı onun için çıktım dışarı. Yetişmeye çalışırken yakalandık” ifadelerini kullandı.