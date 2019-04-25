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Yarışmalarda derece alan öğrencilerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kabul etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası yarışmalarda dereceye giren Konya Ereğli Toprak Kur'an Kursu öğrencisi Feyza Nergiz'i, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Zehra Çelik'i, Bursa Yeşil Kur'an Kursu öğrencisi Esra İpek'i makamında kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve Arapça alanlarında katıldıkları uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden ve yarışmada dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.


Öğrencilerin başarılarının kendilerini sevindirdiğini ve gururlandırdığını ifade eden Erbaş, öğrencilere başarılarının devamını diledi.


Konya Ereğli Toprak Kur'an Kursu öğrencisi Feyza Nergiz, İran'ın başkenti Tahran'da 63 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya ikincisi oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Zehra Çelik, Katar'da 37 ülkeden 100 üniversite ve 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda en iyi üçüncü konuşmacı seçildi. Bursa Yeşil Kur'an Kursu öğrencisi Esra İpek ise Ürdün'ün başkenti Amman'da 40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Hafızlık Yarışması'nda dünya üçüncüsü oldu.


Öğrencilerle sohbet eden Erbaş, ziyaretin ardından öğrenciler, öğrencilerin velileri ve hocalarıyla fotoğraf çektirdi. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, öğrencilerin hocaları ve aileleri de hazır bulundu.

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