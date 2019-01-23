Yarıyıl tatili için öğrencilere öneriler

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakan öğrenciler, ara tatilin tadını çıkarmaya başladı. Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarından Psikolog Mine Gençer, karnelerini almanın heyecanını yaşayan öğrencilere tatil önerilerinde bulundu. Gençer, öğrencilere tatil boyunca yapmak istedikleri etkinliklerle ilgili bir planlama yapmaları tavsiyesinde bulunarak, ikinci döneme hazırlıklı başlayabilmek ve dönem boyunca öğrendiklerini unutmamak için düzenli tekrarlara da yer veriyor olmalarının önemine dikkat çekti. Gençer, öğrencilerin günün verimli saatlerini tekrar çalışmalarına ayırarak, müze, sanat galerileri ve sergi alanlarını ziyaret edip vizyonlarını geliştirebileceklerini, bu şekilde kültürel anlamda da kendilerini zenginleştirebileceklerini söyledi. Gençer, bunun yanı sıra tatillerde yaptıklarını kaydedecekleri bir tatil güncesi oluşturarak yıllar içerisinde benzersiz bir anı arşivi oluşturmalarını önerdi.

Tatillerin dijital ortamda sınırsız zaman geçirmek anlamına gelmediğine dikkat çeken Gençer, kitaplarını gittikleri her yerde yanlarında taşıyabileceklerini, böylece hiçbir zaman yalnız olmayacaklarını ifade etti. Gençer, öğrencilerin tatilin bitimine yakın uyku düzenlerini okul saatlerine göre düzenliyor olmalarının okula yeniden uyum sürecinde kolaylık sağlayacağına dikkat çekti. Öğrencilik yıllarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Gençer, doğru bir planlama ile geleceklerini inşa etme sürecinde zamanlarını iyi değerlendirmelerinin önemli olduğunu ifade etti.