Yarıyıl tatili Pursaklar'da dolu dolu geçiyor

Çocukların yarıyıl tatilini daha verimli ve daha eğlenceli geçirebilmeler için tiyatro oyunları, kukla sovları, Nasreddin Hoca, botanik etkinliği, sihirli kum atölyesi etkinliği gibi eğlenceli bir tatil programı hazırlayan Pursaklar Belediyesi, hafta sonu Hacivat ve Karagöz ve gölge tiyatro oyununu sergiledi.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda cumartesi ve pazar günleri sergilenen Hacivat ve Karagöz ve gölge oyunu tiyatro oyunlarında çocuklarla birlikte yerini alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de eğlence dolu anlara şahit oldu.

‘‘Küçük kardeşlerimizle hafta sonu boyunca Karagöz ve Hacivat ve gölge oyunları tiyatro gösterilerini birlikte izledik''

Pursaklar'da dolu dolu bir yarıyıl tatilinin geçtiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Yarıyıl tatilinde çocukların hem öğrendikleri hem de güzel vakit geçirdiği programlarımız aralıksız devam ediyor. Küçük kardeşlerimizle hafta sonu boyunca Karagöz ve Hacivat ve gölge oyunları tiyatro gösterilerini birlikte izledik. Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek'' dedi.