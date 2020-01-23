İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlik

Mamak Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi.


Neşet Ertaş Aile ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk kültürünün en köklü geleneksel değerlerinden olan Karagöz-Hacivat gösterisini ilgiyle izleyen minik öğrenciler, Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle gülüp eğlenerek mutlu bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda aile merkezinde bulunan kreşlerde eğitim alan çocuklara karneleri verildi.


Yarıyıl tatili boyunca öğrencilere dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretecek birçok faaliyet içinde bulunmalarını tavsiye eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizlerden beklentimiz ikinci dönemde de derslerinize iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmanız. Sizler ne kadar iyi yetişir, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz bizler inanıyoruz ki şehrimiz de, ülkemiz de o kadar gelişecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.