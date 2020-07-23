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YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.


Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleri ile birlikte yemek yiyecek.

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