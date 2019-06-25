Yaşamkent ‘te pazaryeri çalışmaları başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yeni dönem projeleri arasında yer alan Yaşamkent Pazaryeri çalışmaları başladı. Yaz sonunda hizmete açılması planlanan Pazaryeri 3 bin 450 metrekarelik alana inşa edilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in iki pazaryeri yapımı projelerinden biri olan Yaşamkent Pazaryeri, toplam 3 bin 450 metrekare alanı kapsayacak şekilde tesis edilecek. Pazaryerinde otopark ile park ve yeşil alan da bulunacak. Yeni pazaryerinin yaz sonunda hizmete açılması planlanıyor. Yeni pazaryeri çalışmaları sürerken yeniden yapılan ve Eylül ayında hizmete açılan Mürsel Uluç Mahallesi pazaryerinin de üstünün kapatılması planlanıyor. Çankaya Belediyesi, Balgat Pazaryeri ile Keklik Pazaryerinin üstünü kapatma çalışmaları için de Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışacak.

İlk döneminde Aşıkpaşa, Esat, 100. Yıl, Huzur, Mürsel Uluç ve Cebeci pazaryerlerini yeniden düzenleyerek sebze meyve satışının yanı sıra haftanın her günü kullanılabilecek alanlara dönüşmesini sağlayan Taşdelen, yeniden yapılan pazaryerlerinin aynı zamanda halkın toplanma, sosyal aktivitelerde bulunma ve spor yapabilmelerine imkan tanıdığını kaydetti.

Haftanın 7 günü yaşayan kent meydanı niteliğinde tesis edilen pazaryerlerinin Çankaya Belediyesinin konser, açık hava yaz sineması ve uluslararası önemli maçların gösterimini gerçekleştirdiği alanlar olarak da halka hizmet verdiğini söyleyen Taşdelen, önceki yönetim döneminde söz verdiği her şeyi üstüne ekleyerek yerine getirdiğini ifade ederek, “Bu dönemde de ne söz verdiysek hepsini bir bir hayata geçireceğiz. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezimizi 31 Mart seçimlerinin hemen ardından hizmete açtık. Burada resim, drama, kaligrafi gibi sanatsal eğitimler başladı. Yeni pazaryerimizde çalışmalara başladık. Bu yaz yine çocuklarımız için Yaz Spor Okullarını yüzde 25 kapasite artırarak başlattık. 1750 çocuğumuz spor yaparak hem eğlenecek hem öğrenecek. Açık hava yaz sinemaları Temmuz ayında başlayıp Eylül ayına kadar sürecek. Herkese eşit hizmet anlayışımıza ve halkımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.