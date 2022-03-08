Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyelerinin ve birim müdürlerinin Kadınlar Günü'nü kutlayarak, hediye takdim etti.

Yenimahalle Belediyesi'nde bin 457 kadın personelin görev yaptığını dile getiren Başkan Yaşar, “Şuanda 2009 yılında göreve geldiğimde mevcut personelin toplamından daha fazla kadın personel çalışıyor. Bu da bizim kadına verdiğimiz değeri gösteriyor” dedi.

Kadın ve erkek eşitliğini sadece kadınlar savunmamalı

Konuşmasında aile kavramının eşitlikten geçtiğini de vurgulayan Yaşar, “Kadın ve erkeğin eşit olmadığı bir yuvada aileden söz edilemez. Günümüzde hala sokak ortasında kadınlar katlediliyorsa, çocuk yaşta kızlarımız zorla evlendiriliyorsa, taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar varsa erkekler olarak oturup vicdanen düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kadın ve erkek eşitliğinin sadece kadınların savunmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde, eşit yurttaşlığın temelleri atılarak, kadınlarımız medeni hukukun tanımış olduğu seçme, seçilme ve eğitim gibi temel haklara birçok Avrupa ülkesinden daha önce kavuşmuştur. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen kadınlarımız dışlanmaya, cinayetlere kurban gitmeye devam ediyor. Kadın-erkek eşitliğini sadece kadınlar savunmamalı, erkeklerin de bunu savunması lazım. Kadınların olduğu yerde çiçekler açar,kadınlar barış ve sevgi doludur. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.