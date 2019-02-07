Yaşar, Ankara Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Türkiye genelinde faaliyet gösteren farklı sektör temsilcilerinin bulunduğu toplantıda, üretici ve tüccarların sektörde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

ATB meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yaşar'ın yansıra, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, Öz Ankara Toptancılar Sitesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Düzenlenen toplantıda üretici ve tüccarlara seslenen Başkan Yaşar, ”Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları hep beraber yaşıyoruz. Bende sizin içinizden biriyim. Öncelikle tarımla ilgilenen bir ailede yetişmiş bir insanım. Sizin yaşadığınız sıkıntıları ben de yaşadım. 1963 yılında Yenimahalle'ye geldim. Ticaretle uğraştım ve yaşadığım ilçeyi tanıyorum. 2009 yılından beri Belediye Başkanı olarak vatandaşa hizmet ediyorum, ilçeme vefa borcumu ödüyorum. Vatandaştan aldığımız vergiyi, kaynaklarımızı verimli kullanarak yine vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. İlçe sakinlerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir ilçe oluşturmak için irili ufaklı 600'ün üzerinde eseri Yenimahalle'ye kazandırdık. Halka dokunmayan hiçbir projenin altına imza atmadım” dedi.

“Kaynakları verimli kullanmalıyız”

Türkiye'de vatandaşın ciddi anlamda zor günler geçirdiğini belirten Yaşar, ”Aranızda bulunan birçok arkadaşımız tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Yıllardır ülkemizde ürettiğimiz ürünlerin tümünü artık ithal ediyoruz. Üretmeden ülkemizi kalkındıramayız. Toplum olarak tembelleşmiş durumdayız. Köylerde, tarlalarda, hayvancılıkta maliyetlerin fazla olmasından dolayı üretim yapılmıyor. Her ürünü ithal ederek sıkıntılarımızı aşamayız. Öncelikle devlet yerelde ve genelde kendi içinde kemer sıkacak, vatandaş tasarrufu görecek. Devletin bütün kurumları tasarruf etmeli, kaynakları verimli kullanmalı ve birbirleriyle uyum içerisinde çalışmalıdır. Biz Yenimahalle'de 10 yıldır kamu kurumları ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu durum vatandaşımıza yerinde ve kaliteli hizmet olarak yansıyor” şeklinde konuştu.

“Yenimahalle'ye hizmet veren başkan olarak görüyoruz”

Ankara Ticaret Borsası olarak hububat, et ve canlı hayvan sektöründe etkin rol aldıklarını belirten ATB Başkanı Yavuz ise, “Yenimahalle'de eşi benzeri olmayan bir et borsası kurulmuş durumdadır. Tarımsal ürün piyasası oluşturulurken muhakkak arazi ve alt yapıya ihtiyacımız oluyor. Ne konu da olursa olsun Başkan Yaşar'ın desteğini görüyoruz. Biz Fethi Yaşar'ı siyasetin dışında, Yenimahalle'ye hizmet veren bir Başkan olarak görüyoruz. Meclis toplantımıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.