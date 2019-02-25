Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim Bürosu'nu açtı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

CHP Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Haluk Koç ve Servet Ünsal'ın da bulunduğu açılışta vatandaşlar, Türk bayraklarıyla, pankartlarla ve ellerinde meşalelerle Fethi Yaşar'ı karşıladı.

Seçim otobüsü üstünden vatandaşlara seslenen Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana size ne söz verdiysem yerine getirdim. Batıkent'i otel konumundan çıkaracağım, sosyal hayatı Batıkent'e getireceğim, analar pencere önlerinde çocuklarının Kızılay'dan gelmesini beklemeyecek demiştim. Bugün Yenimahalle'nin çocukları Yenimahalle'nin kafelerinde oturuyor, Yenimahalle'nin salonlarında tiyatro, sinema izliyor. Batıkent'e yaşam geldi. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Batıkent oldu” dedi.

"Meydan AVM önündeki parkı Demokrasi Parkı yapacağız"

Büyükşehir belediyesine geçen Meydan AVM'nin önündeki parkı Yenimahalle Belediyesi olarak satın aldıklarının müjdesini de veren Yaşar, “Ulusal bayramlarda tören yaptığımız Atatürk Anıtı'nın olduğu park alanını ticari alan ilan ettiler. Planı değiştirdiler. Ama mücadele ettim ve o meydanı, Atatürk heykelinin bulunduğu o parkı 7 milyon liraya Büyükşehir Belediyesi'nden satın aldım. Anıt da yerinde duracak, Yenimahalle de Cumhuriyetin ilçesi olmaya devam edecek. Orasını da yeniden düzenleyerek ‘Demokrasi Meydanı' yapacağız” diye konuştu.

“Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır”

Batıkent'te gerçekleştirmeyi planladığı projelerinden de bahseden Başkan Yaşar, “Bazıları Yenimahalle yenilenecek diyor. Yenimahalle'nin yenilenmeye ihtiyacı yok. Yenimahalle zaten yenilendi. 2009'un Yenimahalle'si ile 2019'un Yenimahalle'si ortada. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Size söz veriyorum, siyasetçi sözü değil Fethi Ağabey sözü veriyorum; Cumhuriyet Akademisi'ni Yenimahalle'de Batıkent'e kuracağım. Ayrıca Yenimahalle Konservatuarı ve tüm engelli gruplarının yararlanabileceği Engelliler Yaşam Merkezi de projelerim arasında” diye konuştu.