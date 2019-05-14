Yaşar, Beştepeliler ile iftar sofrasına oturdu

Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu da vatandaşları yalnız bırakmadı.

“Ramazan ayı hoşgörü ayıdır, paylaşım ayıdır”

İftar öncesi Fazlı Çoban ve Esat Aydoğan'ın seslendirdiği ilahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti vatandaşları mest etti. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan vatandaşlar, mercimek çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı ve baklavadan oluşan menüyle oruçlarını açtı.

İftar yemeğinde konuşma yapan Yaşar, Ramazan ayının hoşgörü ayı olduğunu vurguladı. Başkan Yaşar, “Dinimizin en önemli ayıdır Ramazan. Ramazan ayı hoşgörü ayıdır, paylaşım ayıdır. Kardeşlik ayıdır. Ramazan'da kin ve nefret yoktur. Bu ülkeyi idare edenler, vatandaşları aynı sofrada buluşturup birlik ve kardeşlik aşılamalıdır. Kimseyi ayrıştırmamalıyız. Bu ülkede yaşayanlar olarak hangi düşünceden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun ülkemize sahip çıkmalıyız. Biz bir olmaya beraber olmaya mecburuz. Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ne olduğunu bize hatırlatan bu mübarek ayda hepimiz birbirimize saygı duyarak ibadetimizi gerçekleştirmeliyiz” dedi.