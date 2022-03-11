Kurdele kesen Yaşar, “Birlik ve beraberliğimiz bizi ayakta tutacak” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mahallesi Güzelleştirme Derneği'nin açılışına katıldı. Yakacık Mahallesi sakinleri ile derneğin açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar, “Büyük zorluklar yaşadığımız bu dönemde bizi ayakta tutan birlik ve beraberliğimiz olacak” dedi.

Dernek açılışına Başkan Yaşar'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yakacık Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Tozkoparan, Dernek Başkanı İlhami Saban ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Yenimahalle'de barış var, kardeşlik var

Açılış sonrasında Yakacık Mahallesi sakinlerine seslenen Yaşar, “Ülke olarak gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu zor günleri atlatmamızın yolu birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçiyor. Üretmek zorundayız. Hepimiz bu ülkenin eşit yurttaşıyız. Refaha ulaşmak için barış ve sevgi içerisinde üretmeli ve çalışmalıyız. Yenimahalle'de 13 yıldır hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden hizmet sunuyoruz. Yenimahalle'de barış var, kardeşlik var, sevgi var. Nüfusuna oranla en az suç oranının yaşandığı ilçe Yenimahalle'dir. İlçemizde bu hoşgörü ortamının yaratılmasında hemşeri derneklerinin büyük katkısı oluyor. Bu nedenle göreve geldiğim günden bu yana hemşeri derneklerine ve sivil toplum kuruluşlarına tam destek veriyorum. Bu ülkede kin ve nefreti bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere örnek gösterdiği eşit yurttaşlık bilinciyle yaşamak zorundayız” dedi.

Yaşar'a teşekkür

Muhtar Tozkoparan da “Fethi Başkan yapmış olduğu hizmetlerle mahallemize büyük katkı sunuyor. Açılışını yaptığımız derneğimiz mahallemizde sakinlerimizin bir araya gelmesi için ortam sağlayacak. İlerleyen günlerde derneğimizde eğitimler, seminerler ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Derneğimizin açılışında bize destek olan ve her sıkıntımızda yanımızda duran Fethi Başkan'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.