Yaşar, Kaletepe ve Burç mahallelerinin seçim bürolarını açtı

Yoğun ilginin olduğu büro açılışlarında konuşan Yaşar, "Benim arkamda bakan, milletvekili yok, benim arkamda halk var, millet var, Yenimahalleliler var” dedi.

Yerel seçimlerin sonucunda ülkede bir beka sorunu olacağı algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Arkadaşlar 31 Mart tarihinden bir yerel seçim olacak. Bir savaşa gitmiyoruz, kentleri kim daha iyi yönetecek onu seçeceğiz. Ama televizyonlara bakınca bir kaos havası yaratmaya çalışıyorlar. Biz bu Cumhuriyeti zor kurduk yaşatmak için ilelebet çalışacağız. Herkesi dinleyeceksiniz, kimin size daha iyi hizmet vereceğini düşünüyorsanız, 1 metrekarelik alana girip vicdanınızla baş başa kalıp oyunuzu kullanacaksınız. Kazananda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak” dedi.

Yenimahalle'ye 1963 yılında geldiğini belirten Yaşar, "O yıllarda Yenimahalle Belediye Sarayı'nın olduğu yerler çiğdem tarlasıydı. Birçoğunuzun atalarıyla alışveriş yaptım, ticaret yaptım, ortak anılar paylaştım. Bu Şentepe'nin nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Buraları yuva yapmak için dedelerinizin nasıl tuğla taşıdığını biliyorum. Yenimahalle'de 10 yılda çok şey değiştirdik. 2009 yılının Şentepe'si ile şimdiki Şentepe'yi sizlerin vicdanına bırakıyorum. Şentepe'yi bugün yapılan yatırımlarla farklı bir boyuta taşıdık. Kadınların, çocukların, gençlerin mutlu olduğu bir Şentepe ortaya çıkardık” diye konuştu.

"Yenimahalle zaten adı gibi yeni"

Yenimahalle'nin 10 yılda çok değiştiğini dile getiren Yaşar, "Yenimahalle'yi yenileceğiz diyorlar. Bilmiyorlar ki, Yenimahalle 10 yılda zaten yenilendi. Şentepe yenilendi, Batıkent yenilendi, Gazi Mahallesi yenilendi. Eğer Yenimahalle yenilenmemiş olsaydı. Mamak'tan, Keçiören'den, Altındağ'dan insanlar Yenimahalle'ye göç etmezlerdi. İnsanlar yaşamak için Yenimahalle'yi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"10 yıl görev sürecinde kimseyi ötekileştirmedim" diyen Yaşar, ”Bugüne kadar kimseyi kırmadım. 2009 yılında Yenimahalle halkına hizmetkâr olmaya geldim. 10 yılda kimseyi ayrıştırmadım. Herkesi Allah'ın yarattığı bir kul olarak gördüm. Kimseye kapılarımı kapatmadım. Ticaret hayatımda da siyaset hayatımda da kavgadan yana olmadım. Vatandaşa yararı olacak ne varsa onu yaptım. Yetimin hakkını gözettim" şeklinde konuştu.

"Allah'tan başka kimseye güvenmem"

Yaşar, "Ben bugün Yenimahalle sokaklarında elimi kolumu sallayarak, başım dik vaziyette gezebiliyorsam bunun sebebi sizlerin arasından gelmemdir. Çok şükür başımı önü eğdirecek bugüne kadar bir şey yapmadım. Her gittiğim yerde Fethi amca, Fethi abi, Fethi, Fethi dede diye karşılayanlar var. Bu benim için büyük bir mutluluk. Ben bu yola 2009 yılında çıkarken kimseye güvenmedim. Benim arkamda bakan yok, bürokrat yok, milletvekili yok, benim arkamda halk var, millet var, Yenimahalle'nin aziz vatandaşları var" dedi.