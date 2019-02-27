Yaşar, kaz şenliklerinde Ardahanlılarla buluştu

Yaşar, “Hemşehri derneklerinin faaliyetlerini önemsiyorum. Bu tür derneklerin birlik ve beraberlik içinde olmaları toplum açısından önem arz ediyor” dedi.

İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde ve Batıpark AVM'de yapılan etkinliklerde Ardahan ve Kars yöresine özgü bir yemek olan kaz eti konuklara ikram edildi. Geceye katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimiz Anadolu'nun çeşitli topraklarında doğduk. Doğduğumuz yerlerden göç edip, doyduğumuz yerlere geldik. Hepimiz hem doğduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız hem de doyduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız” dedi.

“Birlik beraberliğe ihtiyacımız var”

Hemşehri bilincinin toplumlarda oluşması gerektiğini ifade eden Yaşar, “Bugün toplumda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizin farklılıklarını kabul etmemiz gerekiyor” dedi. Yaşar, “Bizim ortak noktamız Türkiye olmalı. Ülkemizi nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz olmalı. Ben bunun için gece gündüz çalışıyorum” dedi.

“Tüm kazanımlarımızı Cumhuriyete borçluyuz”

Toplumu yönetenlerin toplumu ayrıştırmaması gerektiğinin altını çizen Yaşar, “Bugün ben Afyon'dan gelip doyduğum topraklarda Yenimahalle'de belediye başkanlığı yapıyorsam bunu Cumhuriyete borçluyum. Devleti diğer yönetenler de Cumhuriyete çok şey borçlu. Onun için kimseyi ayırt etmeden 10 yıldır sizlere hizmet ediyorum. Belediyeler siyaset yeri değildir. Seçildiğim günden beri kimseyle kavga etmeden sadece vatandaşa daha iyi hizmet götürmek için uğraştım. Bugün karşınıza başım dik bir şekilde çıkabiliyorum” diye konuştu.