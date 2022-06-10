Yaşar, sel mağdurlarını ziyaret etti

Ankara'da tüm hafta boyu etkili olan sağanak yağış İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bazı dükkanlara ve ilçenin farklı bölgelerinde bulunan bazı evlere ciddi zarar verdi.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik Organize Sanayi esnafını ve Batıkent Ergazi Mahallesi'nde bulunan sel mağduru vatandaşları ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, yaraların biran evvel sarılacağını ve geçmişten gelen alt yapı sorununun kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Yaraları saracağız

Batıkent bölgesinde aşırı yağış sonrasında sel baskını yaşayan evleri de ziyaret eden Yaşar, “Sel felaketi sonrasında özellikle bodrum katlarda bulunan daireler hasar almış durumda. Ekiplerimiz, dairelerde kullanılamaz hale gelen eşyaların temini ve tadilat, boya ve badana işlemlerini kısa süre içerisinde gerçekleştirecek. Yaşanan su baskını sonrasında ihtiyacı olan vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.

Geçmişten gelen altyapı sorunu çözülmeli

Ekiplerin sel baskınıyaşanan dükkanlarda hasar tespit çalışması gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Yaşar, ”Ekiplerimiz sel baskını sonrasında suyun tahliyesi için gerekli çalışmaları yürüttü. Şimdide hasar tespit ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Geçmişten gelen altyapı sorunlarının çözümü noktasında ASKİ yetkilileri ile görüşme halindeyiz. Kısa sürede altyapıda tıkanan yerler temizlenip, yetersiz kalan noktalarda altyapı sistemi yenileriyle değiştirilerek, bölgede geniş bir altyapı çalışması yapılacak” dedi.