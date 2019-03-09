Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi'ni ziyaret etti

Site içerisinde bulunan dükkanları dolaşarak, sanayi esnafı ve işçilerle sohbet eden Yaşar, “Sanayici ve esnaf, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkilenen kesimlerin başında geliyor“ dedi.

Başkan Yaşar'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Oto Sanayi esnafı İlyas Öztürk, “Pursaklar'da yaşayan, Yenimahalle'de ticaret yapan bir vatandaş olarak ilçede yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Yenimahalle'nin her şeyinden memnunuz. Allah sana zeval vermesin, işin gücün rast gitsin” şeklinde konuştu.

Sade bir vatandaş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz

Dükkânları dolaşarak, esnaf ve işçilerin sıkıntılarını dinleyen Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi Yönetim binası önünde toplanan sanayi sitesi sakinlerine seslendi. Türkiye'de bazı kesimlerin ısrarla yaşanan ekonomik sıkıntıların dile getirilmemesi amacıyla gündem değiştirdiğinin altını çizen Başkan Yaşar, “Türkiye'de ekonomik bir kriz var. Artık bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu krizin sonrasında esnaf iş yapamaz hale geliyor ve işçi çıkarıyor. Bu sorun beraberinde işsizlik ve istihdam sıkıntısını ortaya çıkarıyor. Ülke olarak üretim yapmıyoruz. Her ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Bu sorunu düzeltmek için devleti yönetenlerin üretime destek vermesi, kaynaklarımızı verimli kullanması, yerel ve genel idarelerin lüzumsuz para harcamak yerine sade bir vatandaş gibi yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaşıyoruz. Kaynaklarımızı israf etmek yerine, tutumlu ve planlı bir şekilde kullanarak ülkeyi refaha taşımalıyız. Bunları konuşmak yerine televizyon programlarında çok farklı bir Türkiye konuşuluyor. Sizin yaşadığınız Türkiye ile onların anlattığı ülke birbirinden çok farklı“ dedi.

Kirli dille yapılan siyaset ülkeye zarar veriyor

Kirli dille yapılan siyasetin ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağını belirten Yaşar, “10 yıldır Yenimahalle'ye hizmet ediyorum. En iyi yaptığın iş ne diye sorarsanız, belediyeye siyaseti sokmamam derim. Ülkenin huzura ihtiyacı var. Huzur olmayan bir ortamda ne ticaret yapılır ne de ülke gelişim gösterir. Siyasetçilerin kullandığı dile dikkat etmesi gerekiyor. Yerel seçim öncesi oluşturulan bu gergin ortamda, benim partime oy verenler vatansever, diğer partiye oy verenler vatan haini diyemezsiniz. Cumhuriyetin kurulduğu topraklardan, Afyon'dan gelen bir vatandaş olarak, kendi ilçemde, göreve geldiğim günden beri, her vatandaşa eşit davranarak, kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyorum. İlçe sakinlerimiz yetki verirse, aynı düşüncelerle Yenimahalle'de gerçekleşen barış ve kardeşlik ortamının devam etmesi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim“ ifadelerinde bulundu.