Yaşar'dan ilk ziyaret Yakacık'a

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, seçimlerden sonra ilk ziyaretini Yakacık'a yaptı. Yaşar, Yakacık'ta muhtarlığa yeni seçilen İsmail Hakkı Tozkoparan'ın rozetini taktı.

Yerel seçimlerde Yenimahalle'ye 3'üncü kez belediye başkanı seçilen Fethi Yaşar, mazbatasını alır almaz mesaiye başladı. 10 yıl boyunca Yenimahalle'de hizmet anlayışı ile halkın sevgisini kazanan Yaşar, 3'üncü dönemine hızlı başladı. Yakacık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Yaşar, “Bana güvenip tekrar Yenimahalle'ye başkan seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bundan önce Yenimahalle'ye nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Benim kapım hepinize sonuna kadar açık” dedi.

Muhtarları bir araya getirdi

31 Mart seçimlerinde Yakacık Muhtarlığı'na seçilen İsmail Hakkı Tozkoparan ile eski muhtar Yusuf Laçinok'u bir araya getiren Yaşar, “Bu bir bayrak yarışı. Şimdi göreve yeni muhtarımız seçildi. Vatandaşın yeni seçtiği muhtar İsmail Hakkı Tozkoparan'ın Yakacık'a daha iyi hizmet getirmek için daha çok çalışması gerekiyor. Bayrağı daha yukarı taşıması lazım. Tüm Yakacık halkını kucaklayıp herkese eşit hizmet vermesi gerekiyor” diye konuştu.

“Herkesi kucaklamaya devam edeceğiz”

“10 yıl boyunca Yenimahalle'ye ne yapabiliriz diye gece gündüz çalıştık” diyen Yaşar, “Vatandaşlarımızın takdiriyle yeni bir yola çıktık. Bugüne kadar yaptıklarımızla Yenimahalle'yi ve Yakacık'ı belli bir noktaya getirdik. Yeni dönemde hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hem de ben vatandaşımız için daha güzel işler yapacağız. Artık seçimler sona erdi. Şimdi kimseyi ayırmadan ötekileştirmeden hizmet yarışı yapma vaktidir. Göreceksiniz bu 5 yılda Yenimahalle daha güzel bir ilçe haline gelecektir” dedi.