Yaşar'dan ozanlara destek

Halk Ozanları Kültür Derneği (Ozan-Der) tarafından yapılan destek konseri Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Destek konserinde ünlü sanatçılar Musa Eroğlu, Güler Duman, Mustafa Özarslan, Nilüfer Sarıtaş gibi birçok isim sahne aldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal katıldı. Yaşar, UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü verilen halk ozanı İsmail Nar'a plaket takdim etti.

Ozanlarımız bizi biz yapan değerlerdir

“Nazım Hikmet'in adını verdiğimiz bu güzel binada bu anlamlı organizasyonu yapmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Yaşar, “Ozanlarımız bizi biz yapan değerlerimizdir”dedi. Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunlarının çözümünün 1923 yılına dayandığını belirten Yaşar, ”Türkiye'nin başka reçetelere ihtiyacı yok. Bizim reçetemiz belli. Türkiye'nin reçetesi 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti olarak kurulması ile yazılmıştır. Bugün yaşanan sıkıntılar o yoldan sapmamızdan dolayı ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi cumhuriyetin kuruluş reçetesidir. Bu uygulandığı zaman, ürettiğimiz zaman Anadolu coğrafyası değil 80 milyonu doyurduğu gibi çevremizdeki devletleri de doyuracak güce sahiptir”diye konuştu.

Bizim dilimiz sevgi dilidir

“Bizim dilimiz sevgi dilidir” diyen Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk insanı çalışkandır, Türk insanı zekidir. Türk insanı ülkesini, milletini çok sever. Bunu bize Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Pir Sultan Abdal da Aşık Veysel de Mahzuni Şerif de Köroğlu da bunun böyle olduğunu söyledi. Bizim dilimiz insan sevgisi ile dolu bir dildir.”Halkın seçtiği kişinin görevini en iyi şekilde yapması ve halka hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, “Bizçocukların oyunlar oynadığı, gençlerin yaşamaktan mutlu olduğu, kadınların özgür olduğu güzel bir kent oluşturmak istedik. Benim hikayem bu, göreve geldiğim günden bu yana ne söz verdiysem tuttum” dedi.

Kamber'den Yaşar'a teşekkür

Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Kamber Nar ise yaptığı konuşmada Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, “Yenimahalle Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Bu salonu bize hiçbir bedel almadan tahsis etti. Halk Ozanları Kültür Derneği küçümsenecek bir maziye sahip değildir. 45 yıllık kocaman bir maziye sahip bir dernektir” dedi.