Yaşayan Değerler Yenimahalle'de

Kardelen Sanat Derneği tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen “Yaşayan Değerlerimiz” etkinliği Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Gecede Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra ünlü oyuncu Güven Hokna, Gülşen Kutlu ve İhsan Öztürk gibi isimler ödül aldı.

“Yaşayan Değerlerimiz” etkinliği Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Sanatçıların müzik ve şiir dinletileriyle renk kattığı gecede, Fethi Yaşar, Gülşen Kutlu, Güven Hokna, İhsan Öztürk, Salim Çoruk, Şekip Oğuz, Ali Karadeniz, Aysun Altunöz, Emine Koç, Naşide Gökbudak ve Ankara Kulübü Derneği ödül aldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, toplumun sanata ve sanatçıya değer verdiği kadar var olduğunu ifade ederek, “Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi artık ekonomik ve sosyal durumlarının yanı sıra kültürel gelişmişliklerine göre de değerlendiriliyor. Biz toplum olarak sanata ve sanatçılara değer verdikçe çağdaş ve medeni bir ülke olabiliriz. Yenimahalle'de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yenimahalle sanatın ve sanatçıların evidir” dedi.

"Bizim reçetemiz 1923'de yazıldı"

“Bizim reçetemiz 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından yazılmış" diyen Yaşar, "Bizim yabancı reçetelere ihtiyacımız yok. Biz millet olarak büyük bir milletiz. Bizim ayrışmaya, kutuplaşmaya vaktimiz yok. Biz bir arada güzeliz” ifadelerini kullandı.

"Sanatın ve sanatçının yanında olduk"

Sanat ve sanatçının toplumun tutkalı olduğunu belirten Yaşar,şunları kaydetti:

“Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk. İnsanımızın birçok problemi var. Birçok sorunu var. Biz sorunları ancak sanata ve sanatçıya yönelerek çözebiliriz. Sosyalleşerek bazı sorunların üstesinden gelebiliriz. Biz Yenimahalle'de bunu yaptık. İnsanlarımızın sosyalleşmeleri için kültür merkezleri yaptık, sosyal faaliyetlere önem verdik. Ücretsiz tiyatro oyunlarıyla vatandaşlarımızı buluşturduk."