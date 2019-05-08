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Yaşlı kadın saunada ölü bulundu

ANKARA (İHA) – Ankara’da bir spor salonundaki saunada yaşlı bir kadın ölü bulundu.

ANKARA (İHA) – Ankara'da bir spor salonundaki saunada yaşlı bir kadın ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Bilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir spor merkezinde Songül Zülfikar (70) isimli kadın tesisin saunasında tesis görevlisi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Durum fark edildikten sonra olay yerine çağırılan sağlık görevlileri kadını hayatını kaybettiğini belirledi. Spor salonu içinde bulunan üyeler tahliye edildi. Savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından Zülfikar'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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